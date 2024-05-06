В Москве нашли тело экс-председателя совета директоров «Норникеля» 4 6.05.2024, 19:50

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Александр Филипьев

Он также работал в ряде российских банков и входил в правление Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы.

В Москве нашли мертвым банкира и экс-председателя совета директоров «Норникеля» 69-летнего Александра Филипьева, об этом РБК сообщил источник близкий к МВД РФ и источник в территориальном отделе полиции.

Тело мужчины обнаружила его жена 5 мая. В скорой помощи констатировали, что банкир умер естественной смертью. Филипьев болел онкологией с 2020 года, уточнил собеседник РБК.

Филипьев родился в Москве в феврале 1955 года. После окончания Московского финансового института в 1977 году начал работать в Госбанке СССР. В 1988 — 1993 годах работал в Международном банке экономического сотрудничества. По данным «Банковского обозрения» Филипьев стоял у истоков формирования банковского сектора в России, и в 1991 году «принимал участие в разработке единой европейской валюты». В 1993 году Филипьев вошел в состав основателей Объединенного экспортно-импортного банка (ОНЭКСИМ Банка) наряду с предпринимателями Михаилом Прохоровым и Владимиром Потаниным.

В 1998 — 2000 годах банкир занимал пост председателя правления ПАО «Росбанк». Также он был председателем совета директоров «Норильского никеля» с 1998 по 1999 год. В 2000 — 2002 годах работал на посту первого заместителя председателя «Росбанка».

В марте 2015 года стал руководителем временной администрации банка «Таврический», а в июне того же года стал председателем его правления. В декабре 2016 года покинул этот пост и продолжил работу в банке в качестве члена совета директоров. Филипьев также входил в правление Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы.