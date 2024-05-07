Белорусский режим отработает применение ядерного оружия 7.05.2024, 15:54

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(обновлено) Лукашенко присоединился к учениям России.

Режим Лукашенко начал внезапную проверку средств-носителей нестратегического ядерного оружия.

«В рамках этого мероприятия осуществлено перебазирование части сил и средств авиации на запасной аэродром. С последующим перебазированием технического состава мы приступим к вопросам отработки подготовки к применению нестратегического ядерного оружия», — заявил генерал-майор Виктор Гулевич.

В готовность приведены «Искандеры» и эскадрилья Су-25.

«В готовность к выполнению задач по предназначению приводится дивизион оперативно-тактического комплекса «Искандер» и эскадрилья самолетов Су-25. Проверка будет проведена в соответствии строго с регламентом времени, установленным Лукашенко. В ходе нее будет проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами», — заявил глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин.

Напомним, Министерство обороны России заявило, что по поручению Путина «в ближайшее время» проведет учения по применению тактического ядерного оружия.

Военные РФ сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.