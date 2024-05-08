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Россия распрощалась с зависшими в Индии миллиардами рупий за нефть

  • 8.05.2024, 5:42
  • 2,092
Россия распрощалась с зависшими в Индии миллиардами рупий за нефть

«Застрявшая» выручка на миллиарды долларов будет инвестирована в индийскую экономику.

Продолжавшиеся более года переговоры с Индией о судьбе зависших в стране миллиардов рупий за российскую нефть закончились фиаско для Кремля.

Ни один из вариантов, которые продвигала Москва, так и не был реализован. И было решено, что деньги российских компаний останутся в Индии, сообщает The Hundu Businessline со ссылкой на высокопоставленный осведомленный источник.

По его словам, «застрявшая» выручка в рупиях, объем которой оценивался в миллиарды долларов, будет инвестирована в индийскую экономику. Российским банкам, открывшим счета в индийской валюте, включая Росбанк и Газпромбанк, разрешено вкладывать рупии в ценные бумаги, а также крупные инвестиционные проекты.

Рупии за нефть продолжают копиться, но Россия больше не пытается их вывести из страны, говорит источник Businessline. Рассматривались варианты с конвертацией рупий и китайские юани, или дирхамы ОАЭ, но теперь индийская валюта «с прибылью инвестируется», рассказал собеседник издания. Среди проектов, которые финансируются россйискими деньгами, — строительство поездов для железных дорог Vande Bharat.

Изначально российские власти надеялись на то, что ЦБ Индии разрешит вывести рупии и торговать ими на Мосбирже — об этом еще в марте 2023 года рассказывал управляющий директор по развитию бизнеса биржи Кирилл Пестов.

Другой вариант заключался в том, чтобы купить на нефтяные рупии индийские товары. В ноябре 2022 делегация российских чиновников ездила в Нью-Дели и представила список из примерно 500 торговых, которые Индия могла бы продавать в РФ. В него вошли поршни, масляные насосы, катушки зажигания, бамперы, оборудование для текстильной промышленности, включая нити и краски, а также почти 200 товаров для металлургии. В январе 2023 года состоялся повторный визит, но с мертвой точки сдвинуть процесс не удалось.

Нарастив импорт российской нефти в 33 раза с начала войны и став вторым по объемам клиентам российских нефтяников, Индия по-прежнему практически не поставляет товары в Россию. Ее экспорт в 2023-24 гг составил лишь $4,26 млрд, тогда как импорт из России достиг $61,44 млрд.

Это создает гигатнский дисбаланс взаимной торговли, которую из-за санкции приходится проводить в обход мировых валют. В результате у российских компаний рупии копятся на индийских счетах со скоростью $3 млрд в месяц, оценивал ранее Bloomberg Economics.

По словам источника Reuters в российских банковских кругах, на август прошлого года «застрявшая» сумма достигала $39 млрд — почти десятой части годовых экспортных доходов российской экономики. Российские власти утверждали, что сумма существенно меньше, но конкретных цифр не называли.

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