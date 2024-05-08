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Россияне атаковали энергетические объекты в шести областях Украины

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  • 8.05.2024, 7:36
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Россияне атаковали энергетические объекты в шести областях Украины

Подробности массированного удара.

Этой ночью, 8 мая, войска РФ совершили очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Удары пришлись на шесть областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко и главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

«Враг не оставляет планов лишить украинцев света. Снова массированная атака на нашу энергетику», - написал он.

По информации Галущенко, атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.

Последствия уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией.

«Враг хочет лишить нас возможности достаточно производить и передавать электроэнергию», - отметил министр, призвав украинцев бережно использовать электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.

Глава Запорожской ОВА сообщил о попадании по объектам критической и гражданской инфраструктуры.

«Есть разрушение. Предварительно, без пострадавших», – написал Федоров.

Обновлено в 08:15

Укрэнерго сообщает об ударах по энергетике в 5 областях: Винницкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Полтавской.

Есть повреждения на объектах генерации.

Повреждено оборудование на одном из объектов Укрэнерго в центральном регионе.

Ранее в Полтавской ОВА сообщили, что, несмотря на удачную работу войск Противовоздушной обороны во время массированной российской атаки дронами, в Полтавском районе есть попадание в объект энергетической инфраструктуры.

Во время ночной российской атаки ударными дронами и крылатыми ракетами взрывы раздавались также:

- в Харькове и Полтавской области,

- в Запорожье и Ивано-Франковской области,

- во Львовской области,

- в Киеве и Киевской области.

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