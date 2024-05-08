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В Сенате Польши открыли выставку об Алесе Беляцком

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  • 8.05.2024, 19:08
В Сенате Польши открыли выставку об Алесе Беляцком
Алесь Беляцкий

Выставка называется «Я не боюсь, пусть они боятся!»

«Я не боюсь, пусть они боятся!» – так называется выставка, посвященная белорусскому правозащитнику, политическому заключенному, лауреату Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому, которая открылась 8 мая в Сенате Польши в Варшаве. «Белсат» побывал на открытии.

«Эта выставка описывает тяжелую, но последовательную борьбу белорусского защитника прав человека за демократические достоинства – от участия в студенческом движении до Нобелевской премии мира», – отметили в аннотации к экспозиции.

Спикер Сената Малгожата Кидава-Блоньска назвала открывшуюся выставку необычной, так как ее главный герой – Алесь Беляцкий – сам по себе является необычной и неординарной личностью.

«Он не только герой Беларуси, он – герой всей Европы или, можно сказать, всего мира, ведь своей жизнью показывает, насколько могут быть важными ценности, за которые борется», – отметила в речи на открытии выставки Малгожата Кидава-Блоньска. Она напомнила, что Алесь Беляцкий ранее лично посещал польский Сенат, когда получал здесь премию омбудсмена и медаль Сената.

Теперь, к сожалению, познакомиться с ним можно только при помощи фотографий на выставке, заметила Малгожата Кидава-Блоньска:

«Беляцкого осудили только за то, что он жаждал создать Беларусь свободной и демократической страной. За то, что главными для него были права человека и человеческое достоинство. Он никогда не искал чего-то глобального – просто хотел, чтобы каждый человек в его стране мог чувствовать себя в безопасности и каждый мог себя реализовать. Он заплатил большую цену только за мечты о свободной, демократической Беларуси и сейчас остается в страшной тюрьме».

«У меня такое впечатление, что сейчас Беларусь стала тюрьмой для всех белорусов и убежищем для российских агентов. Это создает угрозу нашей свободе и демократии. Но, как говорил Алесь Беляцкий, мы не боимся – пусть они боятся!» – добавила спикер Сената Польши.

Экспозиция в Сенате, состоит из более десяти больших информационных стендов с текстами и снимками Алеся Беляцкого на разных этапах его жизни. После открытия сенаторы и депутаты польского Сейма фотографировались на фоне большого фото Беляцкого, которое открывает выставку. Часть экспозиции о борьбе с режимом замыкает снимок правозащитника со Светланой Тихановской.

«Алесь Беляцкий – это легенда, это целая история! Мы виделись с ним много раз, когда он здесь принимал награды. Я помню разговоры с ним и его женой Натальей Пинчук. Я помню эту поддержку, помню его голос, его решительность. Он – символ свободной Беларуси», – говорил на мероприятии председатель комиссии по иностранным делам польского Сената Гжегож Схетына, инициатор организации выставки.

Гжегож Схетына заверил, что Польша всегда будет поддерживать белорусскую оппозицию и тех, кто борется за гражданские права и права человека:

«Поддерживая всех тех, кто сегодня с нами, кто продолжает смело бороться за самое главное в нашем мире, хочу утверждать, что мы всегда будем с вами и всегда будем об этом громко говорить».

В рамках открытия выставки был показан документальный фильм «Правила жизни Алеся Беляцкого».

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