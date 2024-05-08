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В зоопарке покрасили щенков и выдали за панд

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  • 8.05.2024, 19:21
В зоопарке покрасили щенков и выдали за панд

Посетители в гневе, сотрудники говорят, что так и надо.

Сотрудники зоопарка в китайском городе Тайчжоу выкрасили двух щенков чау-чау в черно-белый цвет и посадили в вольер, будто они панды. Собаки изображали медведей с 1 по 5 мая — пока на зоопарк не обрушился поток жалоб от посетителей, передает «Онлайнер».

За то, чтобы посмотреть на «панд с AliExpress», брали по 20 юаней (примерно 9 рублей). При этом на билетах предусмотрительно написали, что в вольере будут находиться именно «панды-собаки». Получается, вроде бы никто никого не обманывал, но в соцсетях недовольные пишут, что такая формулировка сбила их с толку: мол, ожидали увидеть собаковидных панд, а не наоборот. Да и сама ситуация с покраской щенков кажется крайне абсурдной.

В зоопарке признались, что решились на хитрость в том числе потому, что размеры вольеров не позволяют им содержать настоящих больших панд. Сотрудники также отметили, что после появления «панд-собак» число посетителей резко возросло.

Многие также расценили этот поступок как издевательство над животными. В зоопарке снова не растерялись и ответили: «Люди же красят волосы. Натуральный краситель можно использовать на собаках с длинной шерстью».

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