Сплав деменции с маразмом 5 8.05.2024, 20:20

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Как Путин с Лукашенко решили тряхнуть своими комплексами.

Кремль после длительной паузы снова прибег к ядерным угрозам. Так, на днях оккупанты объявили об учениях с применением тактического ядерного оружия. А белорусский фюрер Лукашенко заявил о внезапной проверке ядерного оружия. О технических особенностях учений с применением ТЯО и полной катастрофе с ядерным оружием в Беларуси – в эфире «Апостроф TV» рассказал эксперт по вооружениям Олег Катков.

– Учения по использованию нестратегического ядерного вооружения – это максимально редкая вещь. Она необычная и выбивается из того, что делала российская федерация, скажем, за последние 10 лет.

Да и акцент на этих учениях тоже нестандартный. Ибо обычно, когда объявлялись учения с ядерным вооружением, то, конечно, речь шла о стратегическом ядерном вооружении, предназначенном для уничтожения человечества. То есть поражение США, уничтожение всех городов, промышленных центров. Или же Европы – не столь важно.

Однако когда речь идет о тактическом вооружении, то следует понимать, что это оружие предназначено для оперативно-тактических задач. И находится в распоряжении практически низшего командования в условиях общевойскового управления россии. Такое оружие предназначено для достижения целей непосредственно на поле и в зоне до 1000 км.

Что касается ядерного вооружения как такового, важно то, что эти учения должны пройти в южном военном округе. Это округ, который не только граничит с Украиной, но и территориально находится на оккупированных территориях Украины. При этом будут привлечены авиация, военно-морские силы.

Что именно это будет – пока неизвестно. Но если речь идет о полноценной отработке, то это означает, что будет отработан такой аспект как доставка ядерного вооружения. Поскольку эти боеприпасы хранятся на специальных базах ядерного вооружения. И это довольно сложный процесс, требующий огромной организации. Привлекается большое количество разнообразных структур для извлечения боеприпаса из склада, его транспортировки и размещения на носителе. Также этот процесс требует значительной защиты, сохранения режима секретности и т.д. И даже в СССР такие учения проводились нечасто – раз в несколько лет – потому что это довольно масштабное мероприятие.

И здесь важный аспект состоит в том, что разведки других стран не знают, транспортируются ли реальные ядерные боеприпасы, либо же их макеты. Поэтому такие учения во времена СССР были достаточно редкими и вызывали дополнительное напряжение во времена «холодной войны».

Что касается учений, о которых заявили в Беларуси – они аналогичны по существу. Но как бы то ни было, ядерное оружие в Беларуси — это немного забавно. Дело в том, что в разговоре деменции с маразмом — когда Путин с Лукашенко договаривались о ядерном оружии — они не могли договориться относительно самолета. То есть эти диктаторы не могли даже согласовать, о каком носителе идет речь.

В конце концов белорусам пришлось интегрировать ядерное оружие под Су-25, который является штурмовиком, дозвуковой машиной и даже во времена СССР не был предназначен для того, чтобы нести ядерное оружие в виде свободно падающих бомб в принципе. Но деменция с маразмом согласовали это, и поэтому белорусам пришлось интегрировать ядерный боеприпас под штурмовик Су-25. При этом пилот этого самолета становится камикадзе, потому что он никоим образом не сможет выполнить сброс ядерного боеприпаса и отойти от зоны поражения. Это просто физически не возможно, потому что единственная тактика сброса такого боеприпаса – это подход на сверхзвуковой скорости на минимальной высоте, а после сброса осуществляется максимальный маневр с выходом на форсаж. А у Су-25 даже форсажа нет, там максимальная скорость чуть больше 800 км/ч. Но россияне с белорусами упорно продолжают говорить о том, что интегрировали ядерные боеприпасы под этот самолет.

И вторая компонента, которая формально передана в Беларусь – это ядерные боевые части к ОТРК «Искандер». Это баллистические и крылатые ракеты, которые следует воспринимать более серьезно. Но когда мы говорим о белорусском ядерном оружии, то надо понимать, что его как такового нет – это российское оружие и контроль за ним остается именно в России.