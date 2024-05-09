Путин: Беларусь присоединится ко второму этапу тактических ядерных учений РФ 4 9.05.2024, 12:30

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Дан приказ белорусскому Минобороны и Генштабу.

Беларусь присоединится к России на втором этапе учений по отработке применения тактического (нестратегического) ядерного оружия. Об этом сообщил глава РФ Владимир Путин, пишет агентство «РИА Новости».

«В этот раз они проводятся в три этапа. На втором этапе беларусские коллеги подключатся к нашим совместным действиям, соответствующее указание Министерствам обороны и Генеральным штабам дано», — добавил Путин.

6 мая Минобороны России сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил Военно-морского флота (ВМФ): на них планируется отработать «вопросы применения нестратегического ядерного оружия» (его также называют тактическим).

7 мая министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что Беларусь проведет синхронизированную с Россией внезапную проверку с задействованием носителей тактического ядерного оружия.