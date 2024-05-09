В параде на Красной площади участвовал всего один 80-летний танк 1 9.05.2024, 13:12

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Россиянам показали музейный Т-34.

В прошлом году в параде на 9 мая в Москве впервые не было танков, не считая единственного 80-летнего Т-34. Тогда это связывали с потерями ВС РФ в Украине. В этом году та же ситуация повторилась вновь. Прохождение военной техники началось с того же музейного Т-34. Все последующие машины были колесными, а не гусеничными, пишет BILD.

Всего по Красной площади сегодня прошла 61 единица бронетехники. Это бронеавтомобили «Тигр-М», «ВПК-Урал» и КАМаЗ, БТР на платформе «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М», ЗРК С-400, стратегический ракетный комплекс «Ярс».

«Сегодня воины-ракетчики своими внезапными и мощными ударами наносят невосполнимый ущерб противнику в зоне СВО», — сказал ведущий церемонии, вновь связав парад с войной в Украине. Затем в небе пролетели Су-30, МиГ-29 и Су-25.