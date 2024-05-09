Российские военные избивают жителей Брянской области и воруют у них кур 9.05.2024, 15:13

Как в 1941-м.

Российские военные занимаются мародерством не только на временно оккупированных украинских территориях, но и в самой РФ. Об этом пишет украинский военкор Юрий Бутусов.

На это в соцсетях пожаловались, в частности, жители Брянской области.

По словам потерпевших, бывшие заключенные из подразделения «Шторм-z», обещавшие их защищать, начали воровать у людей кур, а недовольных избивать.

«У нас тут в Грушково потрясающая история. Значит, отрицательный рост численности (кур — ред.). Вот было шесть, стало пять, а потом четыре, а потом еще меньше. Потому что гребанные защитнички пришли, жрать им нечего, кур забирают. А когда пришел муж разбираться, еще и отпи*дили», — рассказала россиянка.