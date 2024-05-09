В РФ пять человек умерли от неизвестного вещества 9.05.2024, 18:23

Еще 14 – в больнице.

В российском городе Астрахань пять человек скончались в результате отравления неизвестным веществом, еще 14 человек находятся в больнице (11 из них – в реанимации). Об этом в четверг, 9 мая, сообщили российские телеграм-каналы.

Сообщается, что все эти люди употребляли наркотики.

«По данным следствия, в ночь с 8 на 9 мая 2024 года на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в разных местах обнаружены тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Кроме того, в больницы с диагнозом «отравление неизвестным веществом» доставили 14 местных жителей, 11 из которых находятся в реанимации в тяжелом состоянии. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)», - пишет телеграм-канал Baza.