ЕС празднует День Европы 9.05.2024, 22:49

Многие граждане вывешивают флаги Евросоюза из своих окон.

В странах Евросоюза День Европы отмечается 9 мая. Если точнее, то есть две даты этого праздника: 5 и 9 мая. Так получилось потому, что именно 5 мая 1945 года был создан Совет Европы, международная организация 46 государств-членов в европейском пространстве. Цель Совета Европы — достичь большего единства между его членами для защиты и внедрения идеалов и принципов, являющихся их общим наследием, и содействия их экономическому и социальному прогрессу. Страны учредители совета Европы Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Дания, Италия, Норвегия, Франция, Люксембург, Швеция и Великобритания.

В четверг институты ЕС отметили День Европы, посвященный основанию блока, но в то же время союз готовится к своему будущему — европейские выборы пройдут 6-9 июня.

Today is #EuropeDay 🇪🇺



Let’s celebrate continued unity and solidarity in Europe brought by the Schuman Declaration in 1950.



A month ahead of the #EUelections2024, see what Europe does for you and how you can get involved → https://t.co/adYPp04xAO pic.twitter.com/K67I9s82K8 — European Commission (@EU_Commission) May 9, 2024

Достижения блока отмечались в столицах стран-членов 9 мая – в годовщину исторической речи министра иностранных дел Франции Робера Шумана, которая привела к созданию экономического и политического союза.

Граждан пригласили посетить институты ЕС, чтобы отметить это событие: здания Европейского парламента в Брюсселе, Страсбурге и Люксембурге открыли свои двери для публики. Многие граждане вывешивают флаги ЕС из своих окон.

Празднование проходило в то время, когда союз продолжал готовиться к одним из самых важных выборов в своей истории.

Июньские выборы пройдут в условиях непрекращающегося кризиса на континенте: война в Украине, чрезвычайная климатическая ситуация и фундаментальные вопросы самого блока.

Союз 27 стран с населением 450 миллионов человек выберет 720 евродепутатов, которые будут служить им в течение следующих пяти лет.