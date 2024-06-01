Лукашенко в Монголии назвали кровавым мясником 3 1.06.2024, 11:12

6,134

Против диктатора выступил известный политик.

Известный в Монголии политик, писатель, историк, экс-министр финансов Баабар опубликовал статью о визите Лукашенко.

«Кровавый мясник Лукашенко, прибудет в качестве пожарного защитника Путина. Путин приедет в Монголию, чтобы отметить 85-летие героической победы на Халхин-Голе. Советские специалисты, которые приехали в Монголию, чтобы отремонтировать памятники, построенные во время советской колонизации и находящиеся в запущенном состоянии, готовятся к приезду президента. На самом деле, в 1937 году 57-я советская армия незаконно вошла в Монголию, используя ее территорию как полигон для боевых действий с Японией. Монгольские лидеры, выступившие против этого, были убиты перед началом боев.

Этот визит Путина в Монголию не имеет отношения к Халхин-Голу. Он предназначен для того, чтобы насмехаться над Римским договором, демонстрируя неспособность стран, присоединившихся к договору, противостоять ему. У Путина нет другой страны, кроме Монголии, которую он мог бы так демонстративно унижать. Пять лет назад он также приехал под предлогом Халхин-Гола, потратил 10 миллионов долларов и всколыхнул все монгольское общество. Мы, народ, готовы безоговорочно принять любую выгоду, не задумываясь о последствиях», — говорится в статье известного монгольского политика и писателя.

Напомним, что бывший президент и премьер-министр Монголи Цахиагийн Элбэгдорж выступил с заявлением в связи с визитом Лукашенко в Монголию. Политик заявил, что Лукашенко грозит арест в Улан-Баторе.