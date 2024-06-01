Лукашенко предложил Пашиняну «курс на сближение и сотрудничество» 5 1.06.2024, 16:06

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Ранее Пашинян обвинил две страны ОДКБ в «подготовке войны» против Армении.

Александр Лукашенко предложил премьер-министру Армении Николу Пашиняну пойти по «курсу на сближение и сотрудничество». Об этом он заявил в поздравлении армянского лидера с днем рождения.

«Самый точный компас в международных отношениях — народная дипломатия. А она всегда безошибочно указывала нам курс на сближение и сотрудничество. Если пойдем этим путем, если будем следовать многовековым традициям славных предков, то вместе сможем достичь гораздо большего», — следует из текста поздравления.

«Рассчитываю на продолжение конструктивного диалога по широкому спектру вопросов как в двустороннем формате, так и на международных и интеграционных площадках», — пожелал Лукашенко.

В конце мая Никол Пашинян не приехал на встречу премьеров стран СНГ. Это произошло на фоне охлаждения российско-армянских отношений и наращивания контактов Еревана с западными странами. В феврале 2024 года Пашинян заявил о фактической заморозке членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а в мае республика прекратила финансирование организации. Армянские власти полагают, что Россия и ОДКБ не оказали необходимую помощь во время обострения конфликта с Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, в результате которых Нагорный Карабах перешел под контроль Баку.

Пашинян также заявлял 22 мая, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны» против республики. Он не уточнил, о каких государствах идет речь. В организацию кроме Армении входят Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. 16 мая Лукашенко посетил Азербайджан, и в разговоре с президентом страны Ильхамом Алиевым использовал фразу «ваша освободительная война».