Дроны атаковали буксир и баржу в Таганрогском заливе РФ 1 10.06.2024, 8:21

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Стало известно о повреждениях.

Вечером 8 июня беспилотники атаковали буксир Инженер Смирнов и баржу Секция-179 в Таганрогском заливе РФ, сообщает российский Telegram-канал Baza.

В атаке россияне традиционно обвиняют Силы обороны Украины.

Капитан буксира якобы рассказал, что в результате атаки баржа имеет незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла.

По данным Telegram-канала, двое членов экипажа получили легкие ранения.

Baza пишет, что ходовые возможности буксира не были утрачены, поэтому капитан решил возвращаться в порт Азов в Ростовской области.