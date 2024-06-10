The Telegraph: Авианосцу «Адмирал Кузнецов» — конец 10 10.06.2024, 9:27

15,596

Это важный сигнал.

Корабль «Адмирал Кузнецов» — единственный авианосец в составе ВМФ РФ, ставший объектом многочисленных насмешек в мировой прессе во время российской военной операции в Сирии, где он терпел один провал за другим, а затем сгоревший в 2019 году при ремонте в доке судоремонтного завода «Звездочка» в Мурманске, так и не был восстановлен, что лишает Россию статуса авианосной державы.

Летом прошлого года российские пропагандистские СМИ рапортовали, что «Адмирал Кузнецов» выйдет на ходовые испытания после «капитального ремонта» весной 2024 года, но этого так и не произошло, обращает внимание The Telegraph.

Недавние спутниковые снимки демонстрируют, что корабль по-прежнему стоит на ремонте, а на его палубе раскидана строительная техника.

Пропуск запланированной даты начала ходовых испытаний — зловещий признак для авиационного потенциала ВМФ РФ. Ранее эксперты предполагали, что «Адмирал Кузнецов» больше никогда не будет задействован, и сейчас это становится все более вероятным.

Во время последнего похода российского авианосца в 2016 году у берегов Сирии авиакрыло корабля в результате аварий потеряло два самолета за три недели, что является неприемлемым уровнем потерь.

«Аварии при развертывании самолетов в Сирии были первыми в длинной череде недавних происшествий, которые еще больше запятнали репутацию ненадежного авианосца. В октябре 2018 года «Кузнецов» серьезно пострадал в порту Росляково под Мурманском, когда затонул плавучий док «ПД-50», на котором на ремонте находился авианосец.

Четырнадцать месяцев спустя, в декабре 2019 года, во время продолжающихся ремонтных работ, на самом «Кузнецове@ вспыхнул пожар. Двое рабочих погибли. Пламя еще больше повредило и без того изношенную электрическую систему судна», - говорится в материале.

Любой другой флот мог бы просто вывести из своего состава безнадежно ветхий авианосец, но российская промышленность не способна создать замену «Кузнецову». Российские надводные верфи так и не пришли в себя после распада СССР, а главной проблемой при строительстве новых кораблей являются двигатели.

В советское время большую часть крупных морских двигателей производили украинские заводы. Само собой разумеется, что Украина сейчас не экспортирует оборонную продукцию в РФ, а россияне так и не смогли наладить собственное производство. Возможности импортировать двигатели из других стран или полностью закрыты, или сильно осложнены введенными против России санкциями, констатирует автор статьи.