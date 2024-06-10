КГБ задержал подростков, которые взрывали «банки из-под йода» 10 10.06.2024, 9:47

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Их обвиняют в терроризме.

На гостелеканале ОНТ вышел сюжет о школьниках, которых обвиняют в терроризме. Как сообщается, на одного из них завели уголовное дело. Парни рассказывают в сюжете на госТВ, что взрывали «банки из-под йода», а «осколков как таковых не было, просто громкий хлопок».

По словам ведущей, информацию о детях КГБ получил от «одной из западных иностранных спецслужб». Утверждается, что школьники якобы состояли в телеграм-каналах, которые «поддерживают идеологию неонацизма и ИГИЛ и распространяют методики изготовления взрывчатых веществ».

В сюжете показаны три подростка. Как утверждается, двое из них родом из Могилева, еще один — из Витебска.

Пропагандистка утверждает, что «по просьбе членов украинских нацистских группировок» подростки «создавали кальки телеграм-каналов с информацией об изготовлении взрывчатки и оружия, передавая после права на эти ресурсы». В конце сюжета уточняется, что двоим подросткам ничего не грозит — они еще не достигли возраста, с которого начинается уголовная ответственность (она наступает с 16 лет).

В сюжете по госТВ утверждается, что кроме показанных в эфире ОНТ силовиками установлено больше десятка подростков, которые «поддерживали увлечение друзей». Какие-либо подробности этого не раскрываются.