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Партия пророссийского премьера Словакии Фицо проиграла выборы в ЕП

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  • 10.06.2024, 10:31
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Партия пророссийского премьера Словакии Фицо проиграла выборы в ЕП

На выборах победила либеральная партия.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо проиграл на выборах в Европейский парламент оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» (PS).

Об этом сообщает «РБК-Украина».

По данным избирательной комиссии, оппозиционная политсила набрала 27,81% голосов и стала победителем гонки. Партия Фицо Smer-SD («Курс - социальная демократия») заняла второе место, получив 24,76%.

Несмотря на это, результат на европейских выборах является успехом как для PS, так и для Smer-SD: каждая из них получила на два места больше. В новом Европарламенте PS будет иметь шесть евродепутатов, а Smer - пять.

Партия Фицо критиковала поддержку Украины со стороны ЕС, а также политику стран ЕС в отношении иммиграции, изменения климата и прав ЛГБТ. Зато «Прогрессивная Словакия» является прозападной либеральной партией.

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