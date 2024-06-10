«Россия удваивает свой идиотизм» 10.06.2024, 15:03

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Западный аналитик назвал одну из крупнейших ошибок Кремля.

Россия совершила множество серьезных ошибок в этой войне, начиная с того что она ее развязала, но наступление в Харьковской области - одна из наихудших. Как пишет dialog.ua, об этом на своей странице в социальной сети Twitter заявил западный военный аналитик Эндрю Перпетюа.

Он назвал сразу четыре тезиса о том, почему план Москвы изначально был глупой идеей, закончившийся не только большими потерями, но и огромным репутационным провалом.

Во-первых, с военной точки зрения, в этом не было никакого смысла вообще. Это было абсолютно пустой растратой ресурсов, которое отвлекло Россию от всех ее целей и не даёт ей никакой долгосрочной пользы.

Во-вторых, операция полностью провалилась и показала Россию более слабой, чем когда-либо на протяжении последнего года или более.

В-третьих, это наступление подняло боевой дух украинских войск в то время, когда у них с этим действительно были проблемы.

В-четвертых, Россия «удваивает свой идиотизм», поддавшись идее, что если они вложат сюда еще больше ресурсов, то смогут достигнуть целей. Но, как я сказал ранее, у этих целей нет смысла и ценности. Даже если они их достигнут, это все равно будет пустой тратой ресурсов. А они сейчас вынуждены перебрасывать ресурсы с других направлений, чтобы усугубить свой провал.

«Это все очень глупо, и я надеюсь, Россия продолжит так глупить», - подчеркнул он.