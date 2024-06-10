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Ивлеева решилась на новую провокацию

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 10.06.2024, 16:09
  • 8,800
Ивлеева решилась на новую провокацию

Не то напоминание о злополучной вечеринке, не то просто непристойность.

Активисты-моралисты из движения «Сорок сороков» подали в ФАС заявление с жалобой на рекламу новой лапшичной Насти Ивлеевой. На флаере написано «suck it», что звучит как призыв сосать лапшу. А слово noodles (то есть лапша) написано как nudles, намекая на слово nude — голый. Не то напоминание о злополучной вечеринке, не то просто непристойность.

Не может быть, чтобы Ивлеева этого флаера не видела и не понимала, что он за собой повлечет. Возникает мысль, что она решилась на новую провокацию сознательно. Может быть, артистка снова хочет стать объектом сурового остракизма, чтобы потом публично извиняться.

Возможно, власти перестарались, и акт публичного разрушения достоинства личности зашёл слишком далеко — разрушилась сама личность.

Телеграм-канал «День опричника»

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