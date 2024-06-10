Нашли замену кораблям: россияне применяют новую тактику в Черном море 10.06.2024, 17:35

Враг прячет свои корабли в Азовском море.

После многочисленных поражений своих кораблей в Черном море Россия принялась применять новую тактику. Теперь для патрулирования враг использует подлодки.

Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. По его словам, сейчас каждое утро российские подлодки сменяют друг друга.

Плетенчук отметил, что у россиян в Азово-Черноморском регионе есть четыре подлодки. По его словам, три из них являются носителями крылатых ракет. Периодически выходят в море две лодки.

Плетенчук подчеркнул, что россияне считают ситуацию в Азовском море более безопасной. Он отметил, что поэтому они стремятся организовать там учебный процесс для своих кораблей.

По словам Плетенчука, РФ строит постройки в виде барж и боновых заграждений, чтобы защитить свои корабли в Азовском море от украинских беспилотников. Кроме того, по его информации, сейчас в Азовском море расположены три больших вражеских десантных корабля и столько же ракетных кораблей проекта «Буян-М», которые совершили переход с пункта базирования в Новороссийске.