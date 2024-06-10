закрыть
10 июня 2024, понедельник, 19:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сингапурцам разрешили заводить кошек

  • 10.06.2024, 18:39
  • 1,496
Сингапурцам разрешили заводить кошек

После 35 лет запрета.

В Сингапуре разрешили заводить кошек в государственных домах, в которых проживает более 80% населения страны. Запрет действовал 35 лет. Об этом рассказывает The Guardian.

Согласно новым правилам, с сентября жильцам можно будет держать двух кошек и одну собаку разрешённой породы. При этом опекунов обяжут пройти курс по содержанию домашних животных, зарегистрировать и чипировать питомцев, а также установить сетки на окна, чтобы те не падали с высоты.

Семьям с тремя и более кошками объявят «амнистию», если они заявят об этом в течение переходного периода.

Запрет на кошек в государственных домах, в которые массово въезжали сингапурцы в 1960-х, ввели в 1989 году. Тогда чиновники говорили, что кошек трудно удержать в пределах квартиры и что они «склонны линять, испражняться и мочиться в общественных местах, а также издавать звуки, доставляющие неудобства соседям». За нарушение правил грозил штраф, эквивалентный почти трем тысячам долларов США.

Сингапурцы запрет массово нарушали. По оценкам Euromonitor International, на которые ссылаются местные СМИ, в 2023 году в стране насчитывалось около 94 тысяч домашних кошек. Осенью 2022 года 90% опрошенных сингапурцев высказались за снятие запрета. Чиновники обещали прислушаться к их мнению.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос