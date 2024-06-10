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Под Белгородом подорвался на мине оператор пропагандистского телеканала «Россия 24»

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  • 10.06.2024, 18:44
  • 2,078
Под Белгородом подорвался на мине оператор пропагандистского телеканала «Россия 24»

Всего пострадали четыре человека.

В городе Шебекино Белгородской области в понедельник группа из четырех человек подорвалась на мине. Как сообщил губернатор области Геннадий Гладков, это были три бойца «сил самообороны» и оператор пропагандистского телеканала «Россия 24». Откуда в Шебекино взялась мина и кто мог её заложить, Гладков не уточняет.

Все четверо доставлены в больницы. Оператор находится в тяжелом состоянии, им занимаются хирурги. Еще один пострадавший госпитализирован, остальные двое после оказания помощи выписаны на амбулаторное лечение.

Местный телеграм-канал «ШÖ Шебекино» написал, что взрыв произошел, когда бойцы пытались обезвредить мину. Оператор, видимо, должен был заснять этот процесс.

«Российская газета» утверждает, что разорвавшаяся мина — советская противопехотная мина ПОМ-2.

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