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Самолет c вице-президентом Малави на борту пропал с экранов радаров

  • 10.06.2024, 19:23
  • 4,572
Самолет c вице-президентом Малави на борту пропал с экранов радаров
Саулос Чилима

В самолете находятся еще девять человек.

Самолет, на борту которого находится вице-президент Малави Саулос Чилима и еще девять человек, пропал с экранов радаров. Об этом 10 июня сообщило ВВС со ссылкой на заявление канцелярии.

Отмечается, что воздушное судно политика перестало показываться на радарах после вылета из столицы Малави — Лилонегве.

Президент Малави приказал провести поисково-спасательную операцию после того, как представители авиации не смогли связаться с самолетом.

Напомним, 19 мая вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и глава иранского МИД Хосейн Амир-Абдоллахян, совершил жесткую посадку на северо-западе страны в районе Верзеган. На следующий день официальные источники подтвердили смерть главы Ирана.

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