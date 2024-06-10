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Акции «Газпрома» упали до минимума с осени 2017 года

  • 10.06.2024, 19:49
  • 1,298
Акции «Газпрома» упали до минимума с осени 2017 года

В бумагах «Газпрома» продолжаются распродажи.

Акции «Газпрома» упали на 3,97%, опустившись до отметки ₽117,9 по состоянию на 18:37 по Минску. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи. Ниже этого уровня в предыдущий раз акции газовой компании торговались 6 сентября 2017 года.

К 18:45 по Минску падение замедлилось до 3,5%, а цена бумаг восстановилась до ₽118,45. Всего с начала года котировки «Газпрома» упали на Мосбирже более чем на 25%.

По итогам 2023 года компания отчиталась об убытке по МСФО — он составил ₽629 млрд. В 2022 году группа заработала ₽1,2 трлн прибыли. В последний раз компания получала годовой убыток по МСФО в 1999 году.

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