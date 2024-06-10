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Apple представила свой генеративный искусственный интеллект

  • 10.06.2024, 22:03
Apple представила свой генеративный искусственный интеллект

Он будет встроен в телефоны, компьютеры и виртуальные шлемы компании.

Американская корпорация Apple на конференции WWDC 2024 в Калифорнии представила свою систему генеративного искусственного интеллекта, Apple Intelligence. Трансляция ведется на сайте компании.

Генеративный ИИ, аналог ChatGPT, будет встроен в операционные системы компании на компьютерах и мобильных устройствах, включая телефоны iPhone и шлемы виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Кроме того, она будет встроена в голосовой помощник Siri. Кроме генерации текста Apple Intelligence сможет генерировать изображения.

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