Apple представила свой генеративный искусственный интеллект 10.06.2024, 22:03

Он будет встроен в телефоны, компьютеры и виртуальные шлемы компании.

Американская корпорация Apple на конференции WWDC 2024 в Калифорнии представила свою систему генеративного искусственного интеллекта, Apple Intelligence. Трансляция ведется на сайте компании.

Генеративный ИИ, аналог ChatGPT, будет встроен в операционные системы компании на компьютерах и мобильных устройствах, включая телефоны iPhone и шлемы виртуальной реальности Apple Vision Pro.

Кроме того, она будет встроена в голосовой помощник Siri. Кроме генерации текста Apple Intelligence сможет генерировать изображения.