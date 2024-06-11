Анджей Дуда: На польских солдат на белорусской границе совершено 50 нападений 11.06.2024, 8:59

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Польша будет добиваться наказания виновных в убийстве своего солдата.

За последнее время на польских солдат на восточной границе было совершено 50 нападений, одно из которых закончилось трагически, заявил президент Польши Анджей Дуда на заседании Совета национальной безопасности 10 июня в Белостоке.

Заседание, транслировавшееся президентской концелярией, началось с минуты молчания в память о рядовом Матеуше Ситеке, который погиб, получив ножевое ранение от одного из мигрантов, пытавшихся штурмовать белорусско-польскую границу.

Wystąpienie Prezydenta RP Andrzeja Dudy po spotkaniu z żołnierzami. pic.twitter.com/ZXVlVoSylz — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) June 10, 2024

Польша, как подчеркнул Дуда, должна приложить «все усилия», чтобы установить виновных в убийстве солдата и добиться их наказания вне зависимости от того, где они находятся.

«Мы не можем допустить, чтобы таким образом поднималась рука не только на наших солдат и офицеров, но, прежде всего, на республику», — подчеркнул польский президент.