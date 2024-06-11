В Беларусь прибыли африканские военные 8 11.06.2024, 9:11

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Из пяти стран.

Делегация Министерства национальной обороны и представители военного вуза Зимбабве прибыли 10 июня в Беларусь с учебным визитом.

В состав учебной группы также входят слушатели курса национальной обороны из Зимбабве, Ботсваны, Нигерии, Танзании и ЮАР, пишет «Позiрк».

По словам начальника департамента международного военного сотрудничества — помощника министра обороны Валерия Ревенко, в состав делегации входят представители профессорско-преподавательского состава во главе с ректором Национального университета обороны Зимбабве Майклом Тедзани Мойо и 26 его слушателей.

«Мы подготовили для них очень хорошую программу, в том числе проведение брифингов от Минобороны, Министерства иностранных дел. Впоследствии мы их ознакомим с потенциалом Вооруженных сил», — отметил Ревенко.

«В данном университете обороны обучаются представители пяти государств: от полковника до бригадного генерала включительно. То есть им будет возможность донести до своего военного командования, до своего правительства о том, что они увидят на нашей белорусской земле», — заявил он.

По словам помощника министра, делегация побывает на предприятиях БелАЗ, МАЗ, МТЗ — «для понимания ими индустриального и военного потенциала Беларуси».