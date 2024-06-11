Ученый-химик прокомментировал задержание белорусских школьников 2 11.06.2024, 12:14

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«Их задержали за детские петарды».

На белорусском госТВ на днях сообщили о задержании нескольких подростков «за изготовление взрывчатки». Химик Сергей Бесараб пояснил, действительно ли названный состав вещества можно считать взрывчаткой, сообщает «Радыё Свабода».

Бесараб отметил: то, как взрыв выглядит на видео, не характеризует его мощность и то, к каким разрушениям он может привести. По словам ученого, даже полиэтиленовый пакет с воздухом может вызвать взрыв, если наступить на него ногой и рядом окажется пыль.

«Взрыв — это химический процесс, который происходит очень быстро и при котором выделяется огромное количество энергии и сильно сжатых газов. Любое вещество, выделяющее при горении газ, — уже взрывчатка. Если распылить в комнате мелкий сахар или муку, то они могут взорваться и выбить окна», — пояснил химик.

В сюжете о задержании подростков говорится, что школьники наполнили бутылочки из-под йода самодельным порохом. Бесараб отметил, что самодельному пороху около 700 лет, это давно известное вещество.

«Это смесь калийной селитры (удобрение, которое продавалось повсюду), обычного угля из костра и садовой серы, которой обрабатывают растения от вредителей. Это элементарные вещества», — добавил эксперт.

По его словам, если смесь этих веществ поместить в небольшую емкость, они в ходе химической реакции разорвут ее на части с громким звуком и осколками. Ученый обратил внимание на то, что петарды продаются в Беларуси уже десятки лет. Он утверждает, что в фильме показано, как задержанные подростки изготавливали те же петарды, только сами, а не покупали их в магазине.

«Парней задержали за самодельные детские петарды, а не за взрывчатку», — сказал он.

Что касается взрывчатого вещества «Киса», которое было показано в сюжете, то по-научному оно называется перекисью ацетона. Сергей Бесараб пояснил, что это вещество может образоваться в процессе окисления в краске, в некоторых косметических веществах и вызвать взрыв. Перекись ацетона также является разрешенной пищевой добавкой Е929, которую используют в хлебе. Ее можно купить легально.

По мнению химика, в таких обстоятельствах довольно сложно представить задержанных подростков как преступников. Именно поэтому в фильме показаны ножи, свастика и другие вещи, которые должны создать у зрителя плохой образ задержанных детей.

Бесараб добавил, что мощность взрыва зависит не от количества взрывчатой смеси, а от емкости, в которую она помещена. Причинить вред могут и петарды (купленные в магазине или сделанные самостоятельно).

Однако эксперт предполагает, что, если бы подростки хотели причинить вред другим людям, им было бы достаточно купить в магазине петарду, положить ее в ту же бутылку с йодом и поджечь. Эффект от взрыва был бы таким же. Однако Сергей Бесараб обратил внимание на то, что парней почему-то заинтересовало именно исследование химических веществ и процессов. По его словам, для многих химиков профессиональный путь начинается с интереса к пиротехнике.

Он поделился воспоминанием о том, что после республиканских олимпиад по химии в 2000-е годы белорусские школьники соревновались, у кого будет самый яркий взрыв. И это происходило не в лабораторных условиях. Так учащиеся делились тем, чему научились за год.