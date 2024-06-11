Белорусских военных перебрасывают на границу с Польшей 3 11.06.2024, 12:18

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Переброшена батальонная тактическая группа.

Батальонная тактическая группа 6-й отдельной механизированной бригады Западного оперативного командования перебрасывается на границу для отработки вопросов прикрытия, сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

«В ходе проверки личный состав на штатном вооружении будет выдвигаться в назначенный район для отработки вопросов прикрытия Государственной границы и выполнит комплекс мероприятий по инженерному оборудованию огневых рубежей, позиций и опорных пунктов», — говорится в сообщении.

Мероприятие проводится «в рамках проверки боевой готовности Вооруженных Сил».