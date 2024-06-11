В России от взрыва гранаты погиб соратник Дмитрия Павличенко 5 11.06.2024, 13:50

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Юрий Михайлов

Экс-глава эскадронов смерти заявил, что «стоял с ним плечом к плечу».

В России погиб от взрыва гранаты бывший спецназовец из Могилева Юрий Михайлов. Ему было всего 47 лет, в 1995-1996 годах он проходил срочную службу в 1-й роте спецназначения в/ч 3214 (Уручье) в звании старшины, сообщают правозащитники из команды MAYDAY.TEAM.

Юрий Михайлов погиб 2 июня, а прощание с погибшим было организовано ровно через неделю в Могилеве. На траурную церемонию приехал лично руководитель Белорусской ассоциации ветеранов подразделений спецназа МВД «Честь», экс-командир эскадронов смерти Дмитрий Павличенко.

В своем слове он упомянул, что в 90-е Юрий Михайлов был одним из тех бойцов, с которыми «пришлось вместе рисковать, стоя плечом к плечу, жестко пресекая попытки посягательств на конституционный строй со стороны бандитствующих и экстремистски настроенных элементов».

В/ч 3214 была предназначена разгоном массовых мероприятий оппозиции.

Похороны были организованы за счет пожертвований членов ассоциации «Честь». Обстоятельства смерти экс-спецназовца не разглашаются.