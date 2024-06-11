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Польша направит на границу с Беларусью военных с боевым опытом

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  • 11.06.2024, 15:01
  • 2,912
Польша направит на границу с Беларусью военных с боевым опытом

Они принимали участие в миссиях в Афганистане, Ираке и Косово.

Польша направит на границу с Беларусью солдат и полицейских с боевым опытом в Афганистане, Ираке и Косово.

Об этом рассказал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, группы мигрантов, которые пытаются штурмовать границу со стороны Беларуси, получили новое оборудование и теперь опаснее, чем они был раньше, пишет wnp.pl.

«Это организованные группы, подконтрольные Беларуси или Российской Федерации, оснащенные техникой, угрожающей жизни и здоровью. Это выглядит совсем иначе, чем в первые недели, месяцы или даже годы попыток пересечь польско-белорусскую границу», — отметил Косиняк-Камыш.

По его словам, мигранты изменили тактику, и польским силовикам необходимо принимать меры, в том числе профилактические.

«Отсюда ввод дополнительных сил. Это не только солдаты и коммандос после миссий в Афганистане и Ираке, но прежде всего солдаты и полицейские после миссий в Косово», — рассказал министр.

Косиняк-Камыш отметил, что солдаты на границе получили новое, более современное и надежное, снаряжение, а также дополнительную технику, в том числе бронетранспортеры.

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