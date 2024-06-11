США вывели в море эсминцы в ответ на визит российских кораблей на Кубу 3 11.06.2024, 15:36

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Также к ним присоединился фрегат Королевского военно-морского флота Канады.

США направили корабли Военно-морских сил (ВМС) для слежки за российскими военными судами, направляющимися в порт Гаваны, рассказали CBS News осведомленные американские чиновники.

По их словам, всего США задействовали для отслеживания перемещений российских судов три эсминца, два судна, буксирующих гидроакустическое оборудование, и один катер береговой охраны.

Как установили OSINT-аналитики TheIntelFrog, речь идет об эсминцах «Тракстан» и «Дональд Кук». Также к ним присоединился фрегат Королевского военно-морского флота Канады «Виль де Квебек», пишет The Moscow Times.

Помимо этого, как утверждают аналитики, за передвижением российских судов наблюдают патрульный противолодочный самолет Poseidon P-8 ВМС США и патрульный самолет СР-140 Aurora Королевских военно-воздушных сил Канады.

Ранее кубинские власти объявили, что с 12 по 17 июня в порту Гаваны с визитом будут находиться четыре судна Военно-морского флота (ВМФ) России — носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтеналивной танкер «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер». Все они относятся к Северному флоту России.

По словам собеседников CBS, Россия перебрасывает в Карибский бассейн корабли для проведения военных учений, которые пройдут впервые с 2019 года. Корабли должны сделать остановку на Кубе и в Венесуэле, а после учений останутся в регионе до конца лета, чтобы осенью провести еще одним маневры, уточняют источники CBS.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял CBS, что у США нет данных о наличии ядерного оружия на российских судах. Также не ожидается, что его будут применять в ходе учений. Однако он отмечал, что, по данным американской разведки, на подводной лодке есть ядерная установка.

Куба находится примерно в 150 км от побережья американской Флориды. Но в Вашингтоне не видят в действиях Москвы прямой угрозы. В Пентагоне заявили, что Куба принимала российские корабли регулярно в период с 2013 по 2020 год.

«Учитывая долгую историю заходов России в кубинские порты, они считаются рутинными военно-морскими визитами, особенно в контексте усиления поддержки Украины со стороны США и учений НАТО», — отметил представитель американского военного ведомства Чарли Дитц.