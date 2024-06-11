США пригрозили Китаю секретным оружием в случае атаки на Тайвань 11.06.2024, 15:41

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«Будет беспилотный ад».

США намерены защищать Тайвань, если Китай намерен начать там военную операцию. Эту защиту обеспечат тысячи мелких морских беспилотников.

Об этом рассказал глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро в комментарии The Washington Post . По его словам, тактика Китая заключается в проведении быстрого вторжения, чтобы мир на него не успел среагировать и уже был вынужден мириться с фактом.

«Моя задача — обеспечить, чтобы в период до 2027 года и далее американские военные и их союзники были способны одержать победу», — сказал он.

По его словам, глава Китая Си Цзиньпин не хочет повторять ошибку российского диктатора Владимира Путина и не позволить войне затянуться, как это было в Украине. В ответ США планируют развернуть в регионе тысячи подводных, надводных и воздушных дронов, которые пойдут на перехват китайского флота, чтобы дать тайваньцам и американцам время для подготовки ответа.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей. Я могу сделать их (китайских сил, — ред.) жизнь совершенно несчастной на месяц, и это даст мне время для всего остального», — добавил Папаро и добавил, что эта тактика реальна.

Издание отмечает, что в марте Пентагон выделил 1 миллиард долларов на программу «Репликатор», для создания огромного количества беспилотников как раз для этого случая. Однако в настоящее время неизвестно, на какой стадии находится ее реализация.

Вместе с тем авторы материала отмечают, что эти рои дронов явно несопоставимы с теми усилиями, которые Китай наращивает со своей стороны Тайванского пролива. Кроме того, американские военные в регионе страдают от недофинансирования и не имеют возможности противодействовать некоторым новейшим образцам китайского вооружения, вроде гиперзвуковых ракет.

«У региона есть два варианта. Во-первых, они могут подчиниться и в конечном итоге отказаться от части своих свобод… или они могут вооружиться до зубов. Оба случая имеют прямые последствия для безопасности, свободы и благополучия граждан Соединенных Штатов Америки», — подытожил Папаро.