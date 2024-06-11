Цены на уран снизились до минимального уровня 11.06.2024, 23:47

В мае США запретили импорт российского урана в страну.

В июне цены на уран на фоне ослабления опасений по ограниченности поставок упали ниже $85 за фунт, то есть до минимального уровня в 2024 г. Об этом сообщает Trading Economics.

Отмечается, что Минэнерго США одобрило выделение $2,7 млрд на инвестиции в конверсию и обогащение урана внутри страны, что приведет к увеличению поставок. Это включено в законопроект, запрещающий импорт урана из РФ, на которую приходится четверть поставки в США и около половины мирового спроса.

Хотя законопроект ограничил доступность ядерного топлива в краткосрочной перспективе, гибкость и исключения в законодательстве смягчили опасения его дефицита. В то же время, снижение добычи урана на рудниках в Канаде и Казахстане, а также долгосрочные прогнозы роста спроса поддерживали рост цен с конца 2023 года. В настоящее время США и 20 других стран анонсировали планы по утроению ядерных мощностей к 2050 году. Лидирует Китай, в котором строятся 22 из 58 возводимых по всему миру реакторов.

Как известно, в мае 2024 года президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского урана в США. По данным Минэнерго США, Россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого более чем в 90 коммерческих реакторах США, что делало ее иностранным поставщиком №1.