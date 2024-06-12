СМИ: На авиабазе «Ахтубинск» под удар попали российские ядерные Ту-22М3 2 12.06.2024, 12:52

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Их планировали привлечь к учениям.

Россияне по поручению Путина 11 июня начали второй этап учений «нестратегических ядерных сил». Из опубликованных Минобороны РФ фото стало понятно, что они проводятся на аэродроме «Ахтубинск», сообщает «24 канал».

Именно его недавно атаковали украинские беспилотники, в результате чего были поражены два истребителя Су-57. Вероятно, во время этого удара на «Ахтубинске» могли находиться и Ту-22М3, которые враг планировал привлечь к учениям.

Учения на «Ахтубинске»

Минобороны России 11 июня объявило о начале второго этапа «нестратегических ядерных учений». Свое сообщение вражеская структура сопроводила видеокадрами, напоминающими первый этап, во время которого россияне разворачивали позиции «Искандеров» с баллистическими и крылатыми ракетами и проводили демонстративные полеты самолетов МиГ-31К с ракетами «Кинжал» и Ту-22М3 с ракетами Х-22.

Важным нюансом является то, что площадкой для первого этапа учений выступала авиабаза «Ахтубинск», которую недавно поразили дроны. Обозреватель «Радио Свобода» Марк Крутов утверждает, что опубликованные минобороны России кадры свидетельствуют о том, что второй этап также проходит на том же аэродроме.

Поэтому вполне можно предположить, что удар по «Ахтубинску» 8 июня имел и дополнительную цель – специфически намекнуть россиянам, что проведение нового этапа маневров ядерных сил на этой авиабазе может завершиться новыми «хлопками».