Польский банк дал белорусам две недели, чтобы принести ВНЖ 1 12.06.2024, 22:39

3,576

Кто не принесет, того отключат от программы.

Многие белорусы, которые являются клиентами банка Santander в Польше, получили от него эсэмэски на русском языке. Банк просит их представить до 26 июня польский ВНЖ — временный или постоянный, пишет телеграм-канал Dzik Pic.

Один из белорусов, получивший такое СМС, связался с банком и рассказал, что ему там удалось узнать:

«Позвонил, [спросил, что будет, если не принести пластик]. Сказали, мобильная программа будет заблокирована, но можно будет пользоваться картой, BLIK. […] Для себя принял решение больше не пользоваться Santander, и в ближайшее время выведу все деньги и закрою счета».

В качестве правового обоснования своих действий банк ссылается на документы Евросоюза об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси и причастностью Беларуси к агрессии России против Украины.

Ограничения со стороны банка Santander для граждан Беларуси без польского ВНЖ начались в 20-х числах мая. Таким людям блокировали доступ к счету и мобильному приложению. То есть они могли платить картой, но не могли, например, менять валюту онлайн.