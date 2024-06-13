Российская авиация сбросила пять бомб на Белгородскую область

Российская авиация сбросила пять бомб на Белгородскую область1
- 13.06.2024, 16:14
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Власти скрывают этот факт.
Еще 5 ФАБ сбросили российские самолеты на Белгородскую область.
За 11 и 12 июня в регионе нашли как минимум еще 5 авиабомб, сообщили источники ASTRA в экстренных службах Белгородской области. ФАБы нашли в селе Неклюдово, поселке Батрацкая Дача, селе Новостроевка, в районе поселка Ленинский и в селе Цепляево-второе.
В Новостроевке Корочанского района эвакуировали жителей улицы Охотничья. Во всех пяти случаях никто не пострадал.
4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.
Таким образом, как минимум 93 раза российские ВКС случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние 4 месяца.