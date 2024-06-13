Китайский юань станет основной иностранной валютой России 4 13.06.2024, 19:39

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Вчера Минфин США отрезал Мосбиржу от доллара и евро.

Биржевой курс юань-рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар, в частности евро и доллара. Официальный курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета.

Об этом говорится в сообщении Центробанка РФ.

«В последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и смены валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран», - говорится в заявлении.

Отмечается, что в мае этого года доля юаня в торгах Мосбиржи составляла 54%. Так, юань стал основной валютой на биржевых торгах.

Это заявление было сделано после того, как США 12 июня ввели блокирующие санкции против Московской биржи.

Основная угроза этих санкций — удар по валютному рынку и механизму формирования курсов доллара и евро к рублю. Биржа заявила об остановке торгов этими валютами с 13 июня, а также торговлю гонконгским долларом.

Санкции ввели против «Московской биржи», «Национального клирингового центра» центробанка РФ, «Национального расчетного депозитария», страховой компании «Согаз» и «Российской национальной перестраховочной компании».

Сразу после этого «Московская биржа» объявила о прекращении торгов долларом и евро, она также остановит торги инструментами с расчетами в этих валютах.