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На остановке в Лондоне нашли картину Тициана XVI века

  • 13.06.2024, 22:09
  • 1,428
На остановке в Лондоне нашли картину Тициана XVI века

Ее выставят на аукцион.

В Лондоне выставят на аукцион найденную на остановке картину Тициана, пишет The Guardian. Ожидается, что за работу мастера XVI века на аукционе Christie’s выручат от $19 млн до $31 млн.

Картину мастера эпохи Возрождения сначала украли в 1809 году, а потом в 1995-м, после чего ее нашли в пластиковом пакете на автобусной остановке в Лондоне. В июле она будет выставлена на аукцион.

Считается, что венецианский художник создал картину «Отдых во время бегства в Египет» в 1508 году, когда ему было всего 20 лет. На картине изображены Дева Мария, держащая на руках младенца Иисуса, и Иосиф, смотрящий на нее.

Картина попала в коллекцию венецианского торговца специями в начале XVII века и в течение последующих столетий принадлежала различным аристократам, императорам и эрцгерцогам по всей Европе.

В 1995 году картину похитили из гостиной второго этажа замка Лонглит. После семилетних поисков ее нашел в пластиковом пакете на автобусной остановке Чарльз Хилл, бывший начальник отдела Скотланд-Ярда по работе с предметами искусства и антиквариатом. Он рассказал, что к месту находки его привел один человек в обмен на вознаграждение в $127 тыс.

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