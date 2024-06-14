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На Ямале рухнул самолет с пассажирами

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  • 14.06.2024, 18:11
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На Ямале рухнул самолет с пассажирами

На борту находился 41 человек.

Самолет Ан-26 авиакомпании Utair совершил жесткую посадку в 2 км от аэродрома Утренний в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«В 15:40 воздушное судно, принадлежащее Utair, выполнявшее чартерный рейс по маршруту Сабетта — Утренний, на удалении двух километров от аэродрома Утренний произвело жесткую посадку. Есть пострадавшие, уточняется», — сообщили РБК в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Представитель Росавиации сообщил, что на борту находился 41 человек — пять членов экипажа и 36 пассажиров.

«Людей перевезли в здание аэровокзала: командиру воздушного судна, второму пилоту и пассажиру оказана медицинская помощь — по предварительным данным, госпитализация им не потребовалась», — написал он. По его словам, самолет произвел посадку примерно в 1 км от взлетно-посадочной полосы аэродрома.

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