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Ученые: Слоны, как люди, называют друг друга по имени

  • 14.06.2024, 23:34
Ученые: Слоны, как люди, называют друг друга по имени

Исследование.

Слоны называют друг друга по имени, заявила группа ученых из Колорадского университета (США) в статье, опубликованной в научном журнале Nature Ecology and Evolution, передает The Economist.

Команда доктора Майкла Пардо провела исследование на двух группах кенийских слонов, за которыми ученые наблюдают уже давно: в Самбуру (с 1997 года) и в Амбосели (с 1972 года).

«Имена», которые слоны используют для приветствия и зова, скрыты в деталях низкочастотного грохота, и такие звуки могут вызывать колебания земли на расстоянии нескольких километров, чтобы поддерживать связь с членами группы, находящимися вне поля зрения.

Ученые проанализировали тысячи таких обращений, а также информацию о том, кто их сделал и кому они были адресованы. Затем их пропустили через протокол машинного обучения, который выявил закономерности:

по звуку обращения можно предсказать конкретного адресата;

сигналы, направляемые конкретным слоном конкретному слону-адресату, были более похожи друг на друга, чем сигналы, исходящие от этого слона другим адресатам;

слоны-получатели сигнала сильнее реагировали на зовы, изначально адресованные им, чем на те, которые изначально предназначались для другого животного;

зовы, направленные разными слонами одному и тому же получателю, были больше похожи друг на друга, чем на другие зовы, что позволяет предположить: все слоны использовали одно и то же имя для одного адресата.

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