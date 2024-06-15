Лукашенко отметился новым антисемитским заявлением 15.06.2024, 8:40

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Диктатор выступил с обвинениями в «преступлениях» по национальному признаку.

Александр Лукашенко во время совещания с правительством отметился антисемитским заявлением.

Рассказывая о коррупционном скандале, в котором оказался замешан его бывший помощник — инспектор по Витебской области, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, диктатор заявил, что вместе с ним по уголовному делу проходят три десятка человек.

— Вот три десятка человек перечислены. Вы меня извините, я не антисемит, но больше половины евреев. Это что у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем. Все одинаковы перед законом. И евреи, и беларусы, и украинцы, русские и поляки, — заявил Лукашенко, не объяснив при этом, какая, в его понимании, есть связь между этносом человека и коррупцией.

Антиеврейское высказывание Лукашенко показали в вечернем эфире на гостелеканале «Беларусь 1».

Напомним, что 25 декабря прошло на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Лукашенко отпустил антисемитскую шутку перед российскими журналистами.