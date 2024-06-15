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Беспилотники атаковали крупнейший химический комбинат в Ростовской области РФ

  • 15.06.2024, 8:59
  • 3,954
Беспилотники атаковали крупнейший химический комбинат в Ростовской области РФ

Полет дронов показали на видео.

В Ростовской области (Российская Федерация) вторую ночь подряд работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Взрывы были слышны в районе Каменско-Шахтинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По словам российского чиновника, во время отражения атаки дронов якобы было сбито «несколько БПЛА». А произошло это около четырех часов по местному времени.

«Обломки дронов упали на территорию промплощадки», - утверждает он.

Губернатор добавляет, что предварительно «в нежилом строении повреждено остекление», и что никто не пострадал.

Между тем в сети были обнародованы кадры, на которых вроде бы показан момент, как один из беспилотников пролетает над городом Каменск-Шахтинский.

Целью мог быть «Комбинат «Каменский»

Стоит отметить, что в Каменске расположено предприятие «Комбинат «Каменский», который называют одним из крупнейших в этом регионе РФ химических предприятий.

На этом комбинате, по обнародованным ранее в СМИ данным ЦРУ еще с 2011 года, было производство композитного топлива для ракетных двигателей для баллистических ракет на твердом топливе РТ-2 и размещение испытательных установок.

Ранее российское издание Astra писало, что в апреле во время атаки дронов в Ростовской области из-за удара беспилотниками уже было повреждено здание предприятия «Комбинат «Каменский».

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