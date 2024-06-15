Байден поздравил Трампа с днем рождения ироничной шуткой
- 15.06.2024, 13:30
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Возраст — это всего лишь число.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пошутил над Дональдом Трампом во время поздравления его с 78-м днем рождения.
«С 78-летием, Дональд. Примите это от одного старика другому: возраст - это всего лишь число. А вот выборы - это выбор», - отметил в сети Х видео политик.
К своему поздравлению американский лидер прикрепил видео, в котором сравнивал свои достижения с действиями экс-президента Трампа. В частности, в одном из кадров говорится, что тот пообещал быть диктатором, а Байден этого не делал.
Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.— Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2024
This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ