Байден поздравил Трампа с днем рождения ироничной шуткой 15.06.2024, 13:30

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Возраст — это всего лишь число.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден пошутил над Дональдом Трампом во время поздравления его с 78-м днем рождения.

«С 78-летием, Дональд. Примите это от одного старика другому: возраст - это всего лишь число. А вот выборы - это выбор», - отметил в сети Х видео политик.

К своему поздравлению американский лидер прикрепил видео, в котором сравнивал свои достижения с действиями экс-президента Трампа. В частности, в одном из кадров говорится, что тот пообещал быть диктатором, а Байден этого не делал.

Happy 78th birthday, Donald. Take it from one old guy to another: Age is just a number.



This election, however, is a choice. pic.twitter.com/8KssiJuJwQ — Joe Biden (@JoeBiden) June 14, 2024