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«Котел» в Волчанске: россиян заперли стеной огня и дронов

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  • 16.06.2024, 9:40
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«Котел» в Волчанске: россиян заперли стеной огня и дронов

Военный эксперт раскрыл детали окружения войск РФ.

Российские войска попали в окружение в Волчанске. Вооруженные силы Украины заблокировали российские подразделения на Агрегатном заводе.

В эфире «24 Канала» военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил события в Волчанске.

Он отметил, что назвал бы это «огненным котлом». Это происходит, когда артиллерия начинает отсекать точки подвоза боеприпасов и амуниции на какую-то из позиций, как в этом случае.

«Наша арта поняла, что можно отсечь их, ведь там есть всего несколько линий, по которым россияне могли пройти на этот завод. Они в него заползли, а вот дальше у них уже возникли проблемы.

Зайти, то они зашли, но выйти не могут, ведь попадают под стену артиллерийского огня и дронов. К ним подойти не могут, как раз из-за этой стены», – подчеркнул Роман Свитан.

«Оптимальный вариант в таком режиме оставить их без вооружения и потом они сами будут сдаваться. Без еды, воды, вооружения преимущественно принимают решение сдаться. Здесь россияне ничего нового не придумают», – добавил военный эксперт.

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