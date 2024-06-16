В российском СИЗО связанные с ИГИЛ заключенные подняли бунт и взяли заложников 16.06.2024, 10:25

4,232

Среди захваченных — начальник оперативного управления.

Сегодня, 16 июня в Ростовской области России заключенные одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Это начальник оперативного управления и младший дежурный учреждения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

Как утверждает телеграм-канал Baza, близкий к российским силовикам, заложников захватили шестеро обвиняемых. Они выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Этот же паблик опубликовал данные пяти человек, причастных к захвату заложников. Трое из этого списка были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовку теракта.

На видео, опубликованном каналом 112, мужчина с ножом говорит, что изолятор захвачен боевиками «Исламского государства».

По предварительной информации, преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В этом случае они готовы, по их словам, отпустить заложников. В настоящий момент в сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН.