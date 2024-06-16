закрыть
16 июня 2024, воскресенье, 11:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российском СИЗО связанные с ИГИЛ заключенные подняли бунт и взяли заложников

  • 16.06.2024, 10:25
  • 4,232
В российском СИЗО связанные с ИГИЛ заключенные подняли бунт и взяли заложников

Среди захваченных — начальник оперативного управления.

Сегодня, 16 июня в Ростовской области России заключенные одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Это начальник оперативного управления и младший дежурный учреждения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Федеральная служба исполнения наказаний.

Как утверждает телеграм-канал Baza, близкий к российским силовикам, заложников захватили шестеро обвиняемых. Они выбили оконную решетку в своей камере и проникли в дежурную часть. Этот же паблик опубликовал данные пяти человек, причастных к захвату заложников. Трое из этого списка были осуждены в декабре 2023 года за участие в ИГИЛ и подготовку теракта.

На видео, опубликованном каналом 112, мужчина с ножом говорит, что изолятор захвачен боевиками «Исламского государства».

По предварительной информации, преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора. В этом случае они готовы, по их словам, отпустить заложников. В настоящий момент в сторону ростовского СИЗО выдвинулся ОМОН.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко