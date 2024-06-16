Си Цзиньпин заявил о «приманке» на Тайване 10 16.06.2024, 15:06

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Си Цзиньпин

Будет ли нападение?

США «провоцировали Китай совершить нападение на Тайвань», заявил председатель КНР Си Цзиньпин главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Си Цзиньпин на встрече с руководителем ЕК, которая состоялась в апреле 2023 года, сообщил, что Вашингтон обманом пытался заставить Пекин напасть на островное государство, но китайский глава не попался на американскую «приманку». Один из источников газеты утверждает, что председатель КНР высказал эти же предостережения китайским чиновникам.

В посольстве КНР в Вашингтоне не стали комментировать информацию FT в ответ на соответствующий запрос издания, однако сообщили, что США продавали оружие Тайваню и поддерживали «сепаратистские силы» на острове. Представитель Урсулы фон дер Ляйен заявил, что глава Еврокомиссии не раскрывает информацию о личных встречах. Белый дом не предоставил каких-либо комментариев.