Один из ключевых батальонов ХАМАС в Рафиахе был полностью расформирован 16.06.2024, 20:18

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ЦАХАЛ сообщил о значительных успехах в Секторе Газа.

В ЦАХАЛе заявляют о значительных успехах в операциях против террористической группировки ХАМАС в Секторе Газа. На этой неделе был полностью расформирован один из ключевых батальонов террористической организации в Рафиахе, что является частью более широкой стратегии по уменьшению боевых возможностей группировки.

Об этом сообщает «Курсор» со ссылкой на «12 канал».

Как сообщают в ЦАХАЛе, перед началом боевых действий проводится тщательная разведывательная подготовка. Армия собирает информацию о расположении террористов, идентифицирует командиров различных уровней и выявляет ключевую инфраструктуру, используемую ХАМАСом. Эта подготовка позволяет ЦАХАЛу эффективно планировать и проводить военные операции.

В ходе последней операции в Рафахе, несмотря на тяжелый инцидент с взрывом инженерного устройства, убившим восемь военнослужащих, ЦАХАЛ смог достичь значительных успехов. Военные действия нацелены на демонтаж структур управления и командования ХАМАСа, что существенно ослабляет операционные возможности батальонов.

Несмотря на успехи ЦАХАЛа, ХАМАС также адаптируется к изменениям на поле боя, применяя партизанские методы ведения боев. Это включает в себя засады, использование взрывных устройств и обстрелы из гранатометов, что усложняет задачу для израильских военных.

По завершении операции в Хан-Юнисе, как ожидается, у ХАМАСа останется всего шесть действующих батальонов.

Предстоящие две недели станут решающими для операции в Рафиахе, которая призвана минимизировать военное присутствие ХАМАСа в регионе. ЦАХАЛ уже контролирует ключевые позиции в Рафиахе, включая Филадельфийский маршрут и центральные районы города.