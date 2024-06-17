Israelinfo об антисемитизме Лукашенко: Европа не слышала таких слов со времен Гитлера 1 17.06.2024, 7:48

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Израиль отреагировал.

Лукашенко позволил себе грубейший антисемитский выпад, каких в Европе не слышали со времен Гитлера, пишет израильское издание israelinfo Выступая на «антикоррупционном совещании», он заявил, что воруют в Беларуси в основном евреи.

Лукашенко заявил, что он «не антисемит», но факты налицо — больше половины обвиняемых по делу о коррупции в Витебской области составляют евреи. «Они что, у нас особое, привилегированное положение занимают, что они воруют и не думают о своем будущем?» — сказал он.

МИД Израиля отреагировал формальным протестом: заместитель главы Евроазиатского отдела МИД Юваль Фукс сообщил послу Беларуси, что в Израиле считают слова Лукашенко «возмутительными и неприемлемыми», видя в них «явное проявление антисемитизма».

«Выходка белорусского диктатора — тревожный симптом. Пользуясь изоляцией Израиля на международной арене, диктаторы-популисты пытаются вернуть антисемитскому подстрекательству утраченную после Холокоста легитимность», — пишет издание.